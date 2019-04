++ Conte warnt Salvini davor, "irreführende" Aussagen zu machen ++ DE30 könnte Test der 200-Tage-Linie vornehmen ++ Osram macht Fortschritte bei Gesprächen mit Private-Equity-Investoren ++ Die Aktien aus China stiegen am Montag an, nachdem eine Reihe von Umfragedaten gezeigt hatten, dass die Produktionstätigkeit in China wieder zunimmt. Solide Zuwächse wurden auch in Japan und Australien erzielt. Es überrascht daher nicht, dass Aktien aus Europa den Handel am Montag höher eröffneten. Bergbauunternehmen und Automobilhersteller führten in den ersten Handelsminuten die Gewinne an. Die starke Erholung der letzten Handelstage brachte den DE30 wieder in die Nähe der 200-Tage-Linie (violette Linie). Beachten Sie, dass dieses technische Hindernis vor zwei Wochen eine Aufwärtsbewegung stoppte und die Bären auch diesmal in der Region Druck machen könnten. Die für Donnerstag und Freitag geplanten deutschen Industriedaten ...

