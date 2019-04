Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat die handelseigenen Herkunftssiegel für Fleisch- und Fleischprodukte der großen Supermarktketten als unzureichend kritisiert. Diese Kennzeichnung sei zwar ein erster Schritt, "aber der Handel hat nur einsortiert, was es schon gibt", sagte die CDU-Politikerin am Montag im RBB-Inforadio.



"Deshalb sind die Kriterien auch etwas übersichtlich. Die beziehen sich nur auf den Stall. Das staatliche Tierwohlkennzeichen, das ich anstrebe, das ist dagegen viel umfassender." Für den Verbraucher sei durch die Etiketten des Handels weiter nicht ersichtlich, wie es um das Wohl des Tieres in seiner gesamten Lebenszeit bestellt war, so Klöckner weiter.



"Bei der Haltungskennzeichnung des Handels handelt es sich nicht um eine kreative Eigenleistung, sondern um ein Sortiersystem." Von Montag an sind Fleisch- und Fleischprodukte in den großen Supermarktketten einheitlich gekennzeichnet. Die Farbpalette reicht von Rot über Blau und Orange bis zur mutmaßlich besten Tierhaltung mit der Farbe Grün.