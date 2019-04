Zürich (ots) - Heute geht Roland Kessler als 20'000. Bauarbeiter

mit 60 Jahren in den frühzeitigen Ruhestand. Heute tritt auch der

veränderte Gesamtarbeitsvertrag FAR in Kraft, in dem die Rente mit 60

festgelegt ist. 2018 haben sich die Baumeister und die Gewerkschaften

nach intensiven Verhandlungen auf Sanierungsmassnahmen einigen

können. Diese sollen die Rente ab 60 auch in Zukunft ermöglichen.



Im Sommer 2003 gingen die ersten Bauarbeiter in die

Frühpensionierung. Der Schweizerische Baumeisterverband sowie die

Gewerkschaften Unia und Syna hatten sich im Vorfeld nach einer

engagierten Auseinandersetzung auf den Altersrücktritt für

Bauarbeiter ab 60 geeinigt. Die Rente mit 60 ist ein Erfolgsmodell,

das die Vertragsparteien gemeinsam geschaffen haben. Sie entspricht

einem grossen Bedürfnis, über 90 % des Baustellenpersonals nutzt die

Möglichkeit der se Frührente. Intensive Verhandlungen, die die

Sozialpartner schliesslich erfolgreich abschliessen konnten, waren

auch 15 Jahre später im Jahr 2018 wieder nötig. Die Stiftung FAR, die

die Rente ab 60 finanziert, stand vor grossen finanziellen

Herausforderungen. Sanierungsmassnahmen waren unausweichlich.



Nach Konflikt um die Sanierung ist die Zukunft gesichert



Mit etwas höheren Beiträgen, die von den Arbeitnehmern getragen

werden und einer Reduktion der Beiträge der Stiftung FAR an die

berufliche Vorsorge konnten sich die Sozialpartner Ende 2018 auf

Sanierungsmassnahmen einigen. Damit soll die Rente ab 60 für die

kommenden Jahren gesichert werden. Der neue Gesamtarbeitsvertrag FAR

wurde inzwischen von Bundesrat allgemeinverbindlich erklärt und tritt

heute in Kraft.



Roland Kessler ist der 20'000. Rentner



Ebenfalls heute geht Roland Kessler, der 20'000. Bauarbeiter, der

mit 60 in Rente geht, in den verdienten Ruhestand. Er hat fast

dreissig Jahre auf dem Bau bei der gleichen Firma gearbeitet. Er war

Maschinist und Vorarbeiter und freut sich sehr darauf, seinen

Ruhestand geniessen zu können. Als 20'000. Rentner konnte er einen

Blumenstrauss und ein Geschenk der Sozialpartner und der Stiftung FAR

entgegennehmen. «Ich habe meine Arbeit sehr gern gemacht, Bauarbeiter

ist auch ein schöner Beruf», sagte er zu diesem Anlass. «In den

letzten Jahren habe ich immer mehr gespürt, dass mir die Arbeit

körperlich zusetzt. Ich freue mich, heute einigermassen gesund in

Rente zu gehen», so Kessler.



Die Rente ab 60: ein einmaliges System



Wer mindestens 15 Jahre im Bauhauptgewerbe gearbeitet hat, die

letzten sieben Jahre ununterbrochen, der kann ab 60 Jahren in Rente

gehen. Die Rente beträgt rund 75 % des letzten Lohnes. Wer freiwillig

bis 61 oder 62 weiter arbeitet, kann erhält eine um 8 % oder 16%

höhere Rente. Die Rente mit 60 wird von einer gemeinsamen Stiftung

der Sozialpartner finanziert. Arbeitgeber zahlen 5.5 % Lohnprozente

an die gemeinsame Stiftung, die Arbeitnehmer bezahlen 2 %

Lohnprozente.



