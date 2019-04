Paris - Dank guter Konjunkturdaten aus China sind die europäischen Börsen schwungvoll in den neuen Monat gestartet. So stieg der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone bis zum Montagmittag um 0,69 Prozent auf 3374,85 Punkte. Damit nahm das Börsenbarometer weiter Kurs auf sein Mitte März erreichtes, bisheriges Jahreshoch bei gut 3422 Punkten.

Der französische Leitindex Cac 40 stieg um 0,69 Prozent auf 5387,49 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ("Footsie") ging es um 0,75 Prozent auf 7333,70 Zähler nach oben.

In China hatte sich im März auch die Stimmung in kleinen und mittelgrossen, meist privaten Industriebetrieben trotz des nach wie vor ungelösten Handelsstreits mit den USA deutlich aufgehellt. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex stieg deutlich stärker als gedacht. Bereits am Sonntag hatte die Regierung bekanntgegeben, ...

