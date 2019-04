Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Nationalbank (CNB) beließ letzte Woche ihren Leitzinssatz unverändert bei 1,75%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nur zwei von sieben Ratsmitgliedern hätten für eine Erhöhung um 25 Basispunkte gestimmt. Die Zentralbanker würden die zuletzt höhere Inflationsrate für vorübergehend halten und erwarten, dass die Inflation im zweiten Halbjahr zum Zielwert von 2,00% zurückkehren werde. Bei der Zinsentscheidung habe sicher die Verschiebung von Zinserhöhungen im Euroraum eine nicht unwichtige Rolle gespielt. Die Tschechische Krone (CZK) habe bereits in den Tagen vor der Zentralbanksitzung abgewertet und der Kurs zum Euro habe sich nach dem mehrheitlich erwarteten Beschluss nicht wesentlich geändert. Aktuell bewege sich EUR/CZK um 25,80. Das Potenzial nach oben sei beschränkt - bei 25,90 befinde sich ein charttechnischer Widerstand. Fundamental spreche die Wirtschaftsentwicklung für eine stärkere Krone. Eine Zinserhöhung im weiteren Jahresverlauf sei nach wie vor möglich. (01.04.2019/alc/a/a) ...

