Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die schweizerische Konjunktur präsentiert sich robust, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Nicht nur habe eine überraschend starke Industrieproduktion einen entscheidenden Beitrag zum Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2018 beigetragen. Der zuletzt deutliche Anstieg des KOF-Konjunkturbarometers von 93 auf 97,4 Punkte deute auch für 2019 auf ein stabiles Wachstum hin. Erneut sei die gute Entwicklung von der Industrie getrieben worden, die sich erstaunlich unbeeindruckt von der wirtschaftlichen Schwäche in der Eurozone und der Stärke des Schweizer Franken zeige. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...