Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hat die Ergebnisse der Kommunalwahlen in der Türkei begrüßt. "Präsident Erdogan hat die großen Städte verloren", sagte Sofuoglu dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagsausgaben).



"Er muss jetzt mit oppositionellen Oberbürgermeistern arbeiten. Das ist eine Chance für die Türkei, miteinander in einen Dialog zu kommen." In jedem Fall zeigten die Wahlen und ihre Ergebnisse "die Sehnsucht der Menschen nach Demokratie", so Sofuoglu weiter.