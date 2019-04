Die Wienerberger Gruppe, führender Anbieter von Bau- und Infrastrukturlösungen, übernimmt die Building Product Design Group (BPD), um ihr Angebot für Dachsystemlösungen weiter auszubauen, und das aktuelle Dachproduktportfolio in Großbritannien und Europa zu erweitern. BPD wird innerhalb der Wienerberger Gruppe zum Kompetenzzentrum für Dachsystemlösungen ausgebaut. BPD wird für die Entwicklung neuer Lösungen verantwortlich sein, die auch in anderen Ländern, in denen Wienerberger tätig ist, eingesetzt und vertrieben werden sollen. Die Übernahme von BPD leistet einen unmittelbaren Beitrag zum Nettoergebnis. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es in einer Pressemitteilung. BPD verfügt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...