Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Preisentwicklung in den Vereinigten Staaten verläuft derzeit sehr gedämpft, so Heinrich Bayer von Postbank Research.Zwar seien im Februar Impulse von den Energie- und den Nahrungsmittelpreisen ausgegangen, die im Vormonatsvergleich jeweils um 0,4% zugelegt hätten. Jedoch hätten sich die Kernverbraucherpreise lediglich um 0,1% erhöht. Insgesamt seien die Verbraucherpreise um 0,2% gestiegen. Die Inflationsrate habe aber nochmals nachgegeben und liege mit nunmehr 1,5% auf ihrem niedrigsten Niveau seit zweieinhalb Jahren. Die Kerninflationsrate habe sich von 2,2% auf 2,1% ermäßigt. In den kommenden Monaten dürfte sich die Inflationsrate in etwa auf dem aktuellen Niveau bewegen. Im weiteren Jahresverlauf sollte sie dann wieder deutlich steigen, da dann dämpfende Basiseffekte aus der Ölpreisentwicklung auslaufen würden. ...

