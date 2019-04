Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die anhaltenden Unruhen und Turbulenzen in aller Welt vermitteln den Eindruck, als lebten wir ständig in ungeordneten und bedrohlichen Verhältnissen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Das Drama um den Brexit in der City of London und die Gilets Jaunes auf den Champs-Elysées seien dabei in globaler Sicht nicht einmal die schlimmsten Probleme. Die Annexion der Krim durch Russland, die gescheiterten Friedensgespräche mit Nordkorea und dem Iran und jetzt auch noch die in Aussicht gestellte Eingliederung der Golan Höhen an Israel würden eine Verschärfung der internationalen Spannungen bringen. Handelssanktionen und Importzölle würden den Welthandel behindern und zusätzlich das Wachstum der Weltwirtschaft dämpfen. ...

