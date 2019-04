Vorgeschlagen wird die Bkg Flexdisc für Bottle-2-Bottle-Pet-Recycling, Pet-Faser-Recycling und bei der Produktion von Batterieseparatorfolien. Die hydraulisch betriebenen Siebbolzen leiten den Schmelzestrom zwecks Filtration in die Siebkavitäten und fahren sie für die Reinigung oder den Austausch heraus. Im Vergleich zu herkömmlichen Standard-Rundsieben steht eine zwei bis 4,5 Mal so große Filterfläche, abhängig von der Maschinengröße, für jede Kavität zur Verfügung. Wenn die Schmelze von der Eintrittsseite in den Filter Stack gelangt, wird sie gleichmäßig verteilt. Ermöglicht wird die strukturelle Integrität der Konstruktion, während des Rückspülverfahrens Druckunterschieden von bis zu 130 bar standzuhalten.

