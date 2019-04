Arbeiten im Ausland ist der ultimative Karrieremotor. Mehr Sinn und sehr viel mehr Geld locken Expats in die Ferne. Dort lauert aber so mancher Albtraum. Hier teilen deutsche Expats ihre Tipps.

Expat - das Wort klingt heute noch verdächtig nach Attachékoffer und Graham-Greene-Roman. War ein Auslandseinsatz früher für den durchschnittlichen Arbeitgeber kaum vorstellbar, zieht es heute immer mehr Menschen für den Job in die Ferne. Aus gutem Grund. Denn Umfragen und Studien zeigen immer wieder: Kaum etwas scheint eine Karriere derart voranzubringen wie ein Aufenthalt im Ausland. Expats verdienen nicht nur sehr viel mehr. Sie sind auch zufriedener mit sich und ihrem Job - wenn denn der Traum vom Auswandern nicht im Debakel endet.

Ein sehr guter Grund, um ins Ausland zu gehen, ist so naheliegend wie überzeugend: Geld. Laut der alljährlichen Expats-Studie der Großbank HSBC verdienen fast zwei Drittel der 27.587 befragten Expats im Ausland mehr als daheim. Im Durchschnitt betrug der Bonus jährlich 21.000 US-Dollar. Das entspricht umgerechnet 18.710 Euro oder 1600 Euro pro Monat.

Fast jeder siebte Expat (14 Prozent) konnte sein Einkommen sogar verdoppeln. Den stärksten durchschnittlichen Lohnanstieg verzeichneten demnach Auswanderer in Saudi-Arabien (plus 58 Prozent), den Vereinigten Arabischen Emiraten (50 Prozent) und Katar (48 Prozent). YouGov befragte für die Studie Expats in 159 Ländern und Territorien. Die meisten arbeiteten im Finanzsektor (zwölf Prozent), gefolgt von Bildung sowie IT (jeweils elf Prozent).

Auslandseinsatz zahlt sich aus

Angesichts der besseren Finanzsituation verwundert es kaum, dass die meisten Expats sehr zufrieden sind. Diese Zufriedenheit scheint aber tiefer zu reichen. 41 Prozent der im Auftrag von HSBC befragten Expats gaben an, grundsätzlich positiver auf ihr Leben zu blicken. 52 Prozent freuten sich im Ausland über eine höhere Lebensqualität. 53 Prozent genossen eine bessere Work-Life-Balance als zu Hause.

Dies waren laut dem "Expat Explorer Survey 2017" die Top-Gründe für den Umzug:1. Neue Herausforderungen (38 Prozent)2. Höhere Lebensqualität (34 Prozent)3. Karriereaussichten verbessern (26 Prozent)4. Höheres Gehalt (22 Prozent)5. Mehr Sinn im Beruf (15 Prozent)

Zum besten Land für Expats wurde 2018 übrigens zum vierten Mal in Folge Singapur gewählt. Die kompletten Top Ten waren:1. Singapur2. Neuseeland3. Deutschland4. Kanada5. Bahrain6. Australien7. Schweden8. Schweiz9. Taiwan10. Vereinigte Arabische Emirate

Zu einem anderen Ergebnis kam die Studie "Expat Insider 2018" von InterNations, dem nach eigenen Angaben größten globalen Netzwerk für Expats. Das Unternehmen mit Sitz in München zählt aktuell rund 3,5 Millionen Mitglieder in 420 Städten weltweit. 18.135 Mitglieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...