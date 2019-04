Die Inflationsrate in der Euro-Zone entfernt sich mit aktuell 1,4 Prozent weiter vom Ziel der Europäischen Zentralbank von knapp 2 Prozent. Im Februar waren es noch 1,5 Prozent. Am stärksten verteuerte sich die Energie.

In der Eurozone ist die Inflation im März überraschend gesunken. Wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich ...

