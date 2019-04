RWE AG: Im Tal der Tränen, oder wendet sich das Blatt?

In meiner letzten Ausgabe hatte ich für die Aktie der RWE AG einen Anstieg bis ca. 22 €, bis Ende Februar prognostiziert. Diesem Anspruch konnte das Wertpapier auch gerecht werden. Dabei stellt der Lauf bis nahe an das 1.62 Retracement (23.26 €) heran, keine grundlegende Verbesserung der Ausgangslage dar. Viel interessanter ist die innere Struktur dieser Bewegung. Diese unterstreicht meine langfristige Einschätzung, wonach sich der RWE in einer großen und zudem noch komplexen Korrektur befindet. ...

