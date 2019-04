Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:56 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.860,90 +0,81% +14,65% Euro-Stoxx-50 3.372,17 +0,61% +12,35% Stoxx-50 3.138,42 +0,69% +13,71% DAX 11.649,33 +1,07% +10,33% FTSE 7.320,71 +0,57% +8,19% CAC 5.382,64 +0,60% +13,78% Nikkei-225 21.509,03 +1,43% +7,47% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,04 -30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,73 60,14 +1,0% 0,59 +30,6% Brent/ICE 68,39 67,58 +1,2% 0,81 +24,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,37 1.292,32 -0,2% -1,95 +0,6% Silber (Spot) 15,08 15,14 -0,4% -0,06 -2,7% Platin (Spot) 845,39 850,01 -0,5% -4,62 +6,1% Kupfer-Future 2,95 2,94 +0,3% +0,01 +11,7%

Für die Ölpreise geht es zu Wochenbeginn deutlicher nach oben. Aber auch andere Rohstoffe ziehen teils kräftig an. Hier triebt nach den guten Daten aus China die Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage. Für den "sicheren Hafen" Gold geht es dagegen leicht nach unten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem kräftigen Plus wird die Wall Street zu Beginn der neuen Woche erwartet. Überraschend gute Daten aus China dürften damit für einen positiven Start in das zweite Quartal sorgen und die herrschenden Konjunktursorgen etwas in den Hintergrund drücken. Die Daten sorgten nicht nur in Asien für kräftig Kursgewinne, sondern schieben auch die Aktienmärkte in Europa an. "Das zweite Quartal ist eher die 'Realitätsphase' für die Märkte", so James McCormick, Global Head of Strategy bei NatWest Markets. "Entweder beginnt sich das Wachstum zu erholen, was den Anstieg der Aktienkurse bestätigt, oder die Erholung bleibt aus, in diesem Fall sehen Risikoaktiva sehr anfällig aus." Eine weitere Indikation könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten liefern. Bei den Einzelwerten könnte die Kellogg-Aktie im Fokus stehen. Laut einem CNBC-Bericht steht das Unternehmen vor dem Verkauf der drei Sparten Keebler, Famous Amos und Fruchtriegel an Hostess Brands, Besitzer des Fererro-Konzerns. Wie es unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen heißt, könnte die Transaktion einen Wert von 1 bis 1,5 Milliarden Dollar haben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Februar (ursprünglich 14.3.2019) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 53,0 16:00 Lagerbestände Januar (ursprünglich 14.3.2019) PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 54,4 Punkte zuvor: 54,2 Punkte 16:00 Bauausgaben Februar PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Händler sprechen von einer China-Rally: Dort stieg der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor im März auf den höchsten Stand seit sechs Monaten und zugleich wieder über die Expansionsschwelle von 50. Das treibt nun in Europa die konjunkturabhängigen Werte - besonders die, die zuletzt noch unter der Sorge um eine Schwäche Chinas gelitten hatten. In Europa zieht der Stoxx-Branchenindex der Autoaktien um 2,7 Prozent an. Noch stärker im Markt liegt nur der Index der Rohstoff-Aktien mit einem Plus von 3 Prozent. Im DAX springen Infineon um 5,2 Prozent nach oben. "Infineon müssen als Autozulieferer betrachtet werden und nicht als klassischer Chip-Wert", sagt ein Händler. Da Vorstandschef Ploss im Rahmen der Infineon-Warnung vergangene Woche besonders auf den beschleunigten Rückgang des Autoabsatzes in China im Februar als Problemquelle hingewiesen habe, trieben nun umgekehrt auch die Hoffnungen auf eine Erholung in China den Kurs besonders. Im Minus liegen die Aktien der Fluggesellschaften. Gegen den Trend fallen die Aktien von Easyjet um 7 Prozent und ziehen auch andere Aktien der Reisebranche nach unten. Da Easyjet die eigene Zurückhaltung vor allem mit dem Brexit begründet, verlieren besonders die englandlastigen Werte. Ryanair geben 3,7 Prozent ab und Thomas Cook 5,5 Prozent. Lufthansa stellen mit einem Minus von 1,1 Prozent den größten DAX-Verlierer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:47 Uhr Fr, 17:57 Uhr % YTD EUR/USD 1,1232 +0,01% 1,1238 1,1225 -2,0% EUR/JPY 124,64 +0,02% 124,87 124,37 -0,9% EUR/CHF 1,1178 +0,04% 1,1188 1,1176 -0,7% EUR/GBP 0,8570 -0,53% 0,8594 0,8625 -4,8% USD/JPY 110,97 +0,05% 111,11 110,80 +1,2% GBP/USD 1,3104 +0,52% 1,3075 1,3015 +2,7% Bitcoin BTC/USD 4.114,26 +0,62% 4.122,51 4.081,76 +10,6%

Mit den nachlassenden Konjunktursorgen geht es für den Yen leicht abwärts. Die japanische Devise fällt zurück von 110,83 je US-Dollar im späten US-Handel am Freitag auf 110,97. Die japanische Währung hatte als vermeintlich sicherer Hafen zuletzt verstärkt Zulauf erhalten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überraschend gut ausgefallene Konjunkturdaten aus China haben am Montag zum Start in das zweite Quartal des Jahres die jüngst auf den Börsen lastende Konjunkturskepsis in den Hintergrund gedrängt. Die Investoren kauften auf breiter Front und sorgten bis auf die Börse in Malaysia für kräftige Kursgewinne. Eine etwas bremsende Wirkung entwickelte in Tokio allerdings der Wirtschaftsbericht Tankan der japanischen Notenbank. Der Nikkei-Index hatte im Tageshoch schon bei 21.683 Zählern gelegen. Die Stimmung bei den großen japanischen Industriekonzernen hat sich demnach im ersten Quartal überraschend stark eingetrübt. Abwärts ging es angesichts nachlassender Konjunktursorgen mit den Anleihekursen, die Renditen zogen also leicht an. Eine Rolle für die guten China-Daten dürften neben den staatlichen Konjunkturstimuli auch die Anzeichen für eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit gespielt haben. Hier herrscht weiter Zuversicht, denn im späteren Wochenverlauf reist eine hochrangige Delegation aus China in die USA, um weiter zu verhandeln. Auch aus Australien kamen positive Signale. Dort zeigte eine Umfrage der Notenbank, dass die Zuversicht unter den Unternehmen wieder zunimmt.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen zum Start in die neue Woche unter Druck. Die Notierungen profitieren dabei von der gestiegenen Risikobereitschaft der Investoren. Während weiterhin die Suche nach Rendite den Bereich Investment-Grade stützt, dürfte die Berichtssaison zum ersten Quartal vor allem die Kurse der Anleihen aus dem Junk-Bereich bewegen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Vorläufiger Bericht zu Boeing-Absturz in Äthiopien wird Montag veröffentlicht

Drei Wochen nach dem Absturz einer Boeing vom Typ 737 MAX in Äthiopien will die Regierung in Addis Abeba am Montag einen vorläufigen Bericht zur Ursache des Unglücks veröffentlichen. Ein Sprecher des Außenministeriums kündigte an, der Bericht werde "im Laufe des Tages" publik gemacht. Eine 737-MAX-8-Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Ethiopian Airlines war am 10. März kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt.

Klaus Patzak wird Managing Partner für Siemens' Portfoliofirmen

Klaus Patzak arbeitet wieder für Siemens. Der einstige Finanzchef der abgespaltenen Konzerntochter Osram übernimmt als Managing Partner mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für die Portfoliogesellschaften des Münchner Technologiekonzerns. Der 53-Jährige, der im vergangenen September als Finanzchef von Bilfinger überraschend das Handtuch geworfen hatte, wird direkt dem für das operative Geschäft zuständigen Konzernvorstand Roland Busch unterstellt.

Bilfinger verkauft zwei Töchter für zweistelligen Millionenbetrag

Bilfinger hat sich im abgelaufenen Quartal von den beiden Tochterunternehmen Bilfinger Freileitungsbau und Bilfinger Gerätetechnik getrennt. Der Mannheimer Industriedienstleister erlöste dabei nach einer Pressemitteilung einen nicht näher bezifferten zweistelligen Millionenbetrag in Euro. Das Geld soll zum Kauf margenstärkerer Gesellschaften oder für den Ausbau von Wachstumsfeldern verwendet werden.

Evotec schließt Umwandlung in SE ab

Der Pharmakonzern Evotec hat seine Rechtsform geändert. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) mit der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg abgeschlossen. Die Gesellschaft werde mit sofortiger Wirkung unter der Handelsregisternummer HRB 156381 als Evotec SE firmieren. Der Hauptsitz bleibe in Hamburg. Zudem habe die neue Rechtsform keinerlei Auswirkungen auf das operative Tagesgeschäft, so das im MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen.

Haniel: EPGC verlängert Kaufoption auf Haniels 15,2-prozentigen Metro-Anteil

