Frankfurt - Der Euro hat zu Wochenbeginn etwas zugelegt. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1241 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Das Währungspaar EUR/CHF steht derweil um die Mittagszeit mit 1,1172 genau auf dem gleichen Stand wie am Freitagabend.

Der Franken notiert damit weiterhin deutlich höher als in den Wochen davor. Von einer generellen Flucht in den Franken könne aber nicht gesprochen werden, heisst es in einem Kommentar der SGKB vom Montag, auch wenn die Aussage "Hast du Angst, dann kaufe Franken" derzeit an den Finanzmärkten wieder die Runde mache.

EUR/CHF ist bekanntlich innert weniger Tage von 1,1370 auf 1,1170 abgesackt. Die SNB werde ...

