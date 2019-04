BERLIN (Dow Jones)--Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat sich auf Grundlage einer Studie für Zusammenschlüsse deutscher Kreditinstitute stark gemacht, von einer Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank allerdings abgeraten. "Wenn durch den Wegfall politischer Konsolidierungsbarrieren aus zwei Banken eine wird, wird das neu entstandene Institut deutlich profitabler und nützlicher für die Realwirtschaft", erklärte das IWH. Zu diesem Schluss komme eine Untersuchung von zwangsfusionierten Sparkassen.

"In Deutschland gibt es zu viele Banken, die sich um zunehmend kleine Erträge balgen", erklärte der Leiter der Abteilung Finanzmärkte am IWH, Michael Koetter. "Diese strukturelle Ertragsschwäche in der Branche kann die Finanzstabilität gefährden." Der Studienautor plädierte dafür, politische Barrieren für Bankenfusionen zu reduzieren - "auch national zwischen den Säulen unseres historisch gewachsenen Bankensystems, das für heutige Herausforderungen zu kleinteilig ist".

Einen wichtigen Schritt sah er in einer Vollendung der europäischen Bankenunion mit einer umfassenden Einlagensicherung - damit wäre zum Beispiel eine Fusion der Deutschen Bank mit einer anderen europäischen Bank wesentlich einfacher. Eine solche internationale Lösung hielt Koetter für sinnvoller als einen Zusammenschluss mit der ebenfalls ertragsschwachen Commerzbank. "Denn die Erfahrung zeigt, dass auch in der Bankenwelt aus zwei einbeinigen Wanderern kein zweibeiniger Sprinter wird", konstatierte der IWH-Forscher.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2019 07:11 ET (11:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.