Japan ist durch eine Überalterung der Gesellschaft gezwungen, sich für mehr ausländische Arbeitsmigranten zu öffnen. Doch anders als Deutschland möchte das asiatische Inselreich kein Einwanderungsland werden.

"Irasshaimase", herzlich willkommen, begrüßt die Bedienung mit freundlicher Stimme den Gast und weist ihm in fast akzentfreiem Japanisch einen Platz zu. Dass die Kellnerin, wie überhaupt das gesamte Personal aus verschiedenen asiatischen Ländern kommt, stört die durchweg japanische Kundschaft nicht. Denn wie hier in einem Restaurant in Tokios modernem Geschäftsviertel Shiodome werden ausländische Arbeitskräfte in Japan händeringend gebraucht.

Die rasante Überalterung der Gesellschaft, die in der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt so schnell verläuft wie in keinem anderen Industrieland, zwingt das asiatische Inselreich, sich für mehr ausländische Arbeitsmigranten zu öffnen - wenn auch nur einen Spalt breit. Denn anders als Deutschland scheut Japan, das stolz auf seine homogene Gesellschaft ist, eine umfassende Immigration, obwohl die Bevölkerung - und damit auch die Zahl der Arbeitskräfte - schrumpft.

Seit Montag gelten in Japan zwei neue Visatypen. Der erste soll Ausländer mit einfachen Japanischkenntnissen und gewissen Jobkenntnissen anlocken. Sie können bis zu fünf Jahre bleiben, Familienmitglieder dürfen jedoch nicht mitgebracht werden. Über die kommenden fünf Jahre sollen rund 345.000 Personen auf diese Weise ins Land geholt werden. Die 14 Branchen, die davon profitieren sollen - darunter der Bau- und Agrarsektor, Gastronomie sowie die Altenpflege - schätzen den Bedarf jedoch auf mehr als eine Million Personen.

Ein anderes Visum gilt für Ausländer mit höherer Bildung, Spezialkenntnissen und reichlich Arbeitserfahrung. Nur sie haben die Aussicht auf eine langfristige Arbeitserlaubnis und dürfen auch ihre Familie nach Japan holen. Die Wirtschaft begrüßt die Reform angesichts des bereits spürbaren Arbeitskräftemangels am Bau, im Handel ...

