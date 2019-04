Auch heuer ist Agrana mit ihren Stärkeprodukten für die Kosmetikbranche auf der Kosmetik-Fachmesse "in-cosmetics Global" in Paris (2. bis 4. April 2019) vertreten (Stand C32). Die Anwendungspalette von Agrana-Stärke für die Kosmetikindustrie, deren besondere Eigenschaften u.a. im Absorbieren von Öl und einem verbesserten Hautgefühl liegen, reicht von Emulsionen und Cremen über Puder, aber auch Trockenhaar- und Flüssigshampoos und Deodorants bis hin zu dekorativer Kosmetik. Mit Agrana-Stärke werden in vielen dieser Kosmetik-Anwendungen synthetische Bestandteile durch ein biologisch abbaubares und nachhaltiges Produkt substituiert. Speziell als Ersatz von Talkum in der Kosmetikindustrie gewinnt in Österreich veredelte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...