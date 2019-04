Nach einem kurzen Test des neuen 2-Tageshoch im Bereich der 1,1250, nahm der Verkaufsdruck im EUR/USD zu und so fiel er zur 1,1235/30. EUR/USD schaut nun auf US Daten Der Verkaufsdruck nahm im Bereich der 1,1250 zu, nach dem das CPI der Eurozone auf Jahresbasis um 1,4 % zulegte, während die Kernpreise um 0,8 % gestiegen sind, so dass beide Lesungen ...

