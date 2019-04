Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-Inflation sinkt im März auf 1,4 Prozent

Der Preisdruck in der Eurozone hat im März weiter nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate sank auf 1,4 von 1,5 Prozent im Februar, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 1,5 Prozent vorhergesagt. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an. Die Inflation liegt seit Dezember 2018 unter dem Zielwert.

Eurozone-Arbeitslosenquote im Februar stabil bei 7,8 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Februar stabil geblieben. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Arbeitslosenquote auf dem Vormonatsniveau von 7,8 Prozent. Das ist weiterhin die niedrigste Quote, die seit Oktober 2008 im Euroraum verzeichnet wurde. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten diese Quote exakt prognostiziert.

Deutscher Industrie-PMI auf tiefstem Stand seit Juli 2012

Am Ende des ersten Quartals ist das verarbeitende Gewerbe Deutschlands noch tiefer in die Schrumpfungszone abgerutscht. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie fiel auf 44,1 Punkte von 47,6 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Juli 2012, als die Staatsschuldenkrise die Nachrichten der Eurozone dominierte. Auch die erste Veröffentlichung von 44,7 Punkten wurde damit unterboten.

Industrie in der Eurozone beschleunigt Talfahrt im März

Der Eurozone-Industriesektor hat im März die stärksten Geschäftseinbußen seit knapp sechs Jahren verzeichnet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor fiel auf 47,5 Punkte, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 47,6 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Im Februar hatte der Index bei 49,3 Punkte gelegen.

VDMA senkt Produktionsprognose 2019 von 2 auf 1 Prozent

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat seine Produktionsprognose für 2019 halbiert. Die Handelsstreitigkeiten zwischen den großen Wirtschaftsblöcken der Welt hätten in den vergangenen Monaten nichts an Schärfe oder Brisanz verloren, erläuterte der Verband. Die Dispute über Zölle und andere Handelshemmnisse verunsicherten die Marktteilnehmer zunehmend und dämpften die Investitionslaune. Der VDMA rechnet für 2019 nur noch mit einem realen Produktionsplus von 1 Prozent anstatt zuvor 2 Prozent.

Britische Industrie profitiert vom Lageraufbau vor Brexit

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien hat im März einen überraschend kräftigen Anstieg verzeichnet und notiert nunmehr auf dem höchsten Stand seit 13 Monaten. Der Index stieg auf 55,1 Punkte von 52,1 im Vormonat, wie das Institut IHS Markit berichtete. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 50,9 erwartet.

Oddo BHF: EZB im Falle einer Rezession "ganz undogmatisch"

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird den Nettoankauf von Anleihen im Falle einer drohenden Rezession nach Einschätzung von Oddo BHF wieder aufnehmen. "Die EZB ist da ganz undogmatisch, aus deutscher Sicht ist das immer noch schwer vorstellbar, weil wir von der Bundesbank geprägt sind", sagte Chief Investment Officer Kai Franke bei der Vorstellung des Kapitalmarktausblicks in Frankfurt.

EZB stellt Banca Carige länger unter Zwangsverwaltung

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat das Mandat zur Zwangsverwaltung der angeschlagenen Banca Carige bis Ende September verlängert. Anfang Januar hatte die EZB drei Interimsverwalter und ein Überwachungsausschuss bei der italienischen Bank eingesetzt, nachdem die Führung des Geldhauses zurückgetreten war. Mit der Maßnahme will die EZB die Stabilität des Kreditinstituts sicherstellen.

BdB: Europa muss Auswirkungen von "Basel 4" abmildern

Deutschlands Privatbanken haben die europäischen Behörden aufgefordert, die abschließenden Regelungen der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 so umzusetzen, dass die Kreditvergabe an Unternehmen und Hausbauer nicht leidet. "Eine aktuelle Studie des Bankenverbandes zeigt, dass europäische Banken durch das Basel-4-Reformpaket stärker belastet werden als bislang angenommen", heißt es in einer Pressemitteilung des Branchenverbands BdB.

Kashkari: Jetzt ist nicht die Zeit für Zinssenkungen

Neel Kashkari, einer der hartnäckigsten Gegner von Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, hat erklärt, dass jetzt nicht die Zeit ist, die Zinsen zu senken. Derzeit befinde sich die Federal Reserve am richtigen Ort, sagte der Präsident der Minneapolis-Fed in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Zuletzt hatte die Fed ihren Leitzins in der Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent stabil gehalten und signalisiert, dass es voraussichtlich zu keiner Zinserhöhung in diesem Jahr kommen wird.

Altmaier wirbt für Industriestrategie

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor Gesprächen zu seiner Industriestrategie 2030 und zur europäischen Industriepolitik in Brüssel "neue Rezepte" in der Industriepolitik angemahnt. "Wirtschaftliche Interessen werden heute durch neue und alte Wirtschaftsmächte viel strategischer, häufig auch protektionistischer, verfolgt", sagte Altmaier. "Wir brauchen dazu neue Rezepte und Antworten - in Deutschland genauso wie in Europa."

Deutschland hinkt USA und China bei Künstlicher Intelligenz hinterher

Deutschlands Unternehmen sehen ihr Heimatland beim Zukunftsthema Künstliche Intelligenz (KI) deutlich hinter China und den USA. In einer Umfrage des Verbands der Elektrotechnik (VDE) zeigten sich nur 10 Prozent der Unternehmen und 7 Prozent der Hochschulen überzeugt, dass die deutsche KI-Forschung mit den USA und China mithalten kann. Es fehle an Geld, Infrastruktur und vor allem an Experten.

Studie: "Mietenwahnsinn" könnte bald zu Ende gehen

Der "Mietenwahnsinn" in den großen Städten könnte einer neuen Studie zufolge in wenigen Jahren zu Ende gehen. Die Lücke zwischen Wohnungsnachfrage und -angebot schließe sich zusehends, heißt es in einer Analyse des Empirica-Instituts aus Berlin. "Bauwirtschaft und Bauämter haben in den letzten Jahren eine Herkulesaufgabe bewältigt", erklärte Instituts-Chef Reiner Braun.

U-Bahnen und Busse in Berlin stehen wegen BVG-Warnstreiks still

In der Hauptstadt sind am Montag wegen eines Warnstreiks sämtliche U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ausgefallen. "Es fährt gar nichts", teilte das Verkehrsunternehmen mit. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem 24-stündigen Ausstand ab 03.00 Uhr morgens aufgerufen. Er wisse von keinen Streikbrechern, sagte der Sprecher für den Verdi Landesbezirk Berlin-Brandenburg, Andreas Splanemann.

Ukrainischer Fernseh-Präsident Selenski auf dem Weg an die Macht

Klarer Erfolg für einen Politik-Neuling in der Ukraine: Der Komiker Wolodimir Selenski hat nach vorläufigen Angaben der Wahlkommission die meisten Stimmen in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl geholt. Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen kam der 41-Jährige auf 30,2 Prozent. Amtsinhaber Petro Poroschenko kam mit 16,7 Prozent auf den zweiten Platz, so dass sich beide am 21. April in einer Stichwahl gegenüberstehen.

Wahlkommission: Oppositionskandidat bei Kommunalwahl in Istanbul in Führung

Nach den Kommunalwahlen in der Türkei liegt auch in Istanbul der Oppositionskandidat in Führung. Der CHP-Kandidat Ekrem Imamoglu habe einen Vorsprung von fast 28.000 Stimmen, erklärte der Chef der Hohen Wahlkommission, Sadi Güven.

