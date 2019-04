Die Wirecard-Aktie startet mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche und den Monat April. Die vergangenen Wochen verliefen sehr turbulent, die Vorwürfe der Financial Times brachten den Wert in gehörige Schieflage. Zwischenzeitlich fiel die Aktie unter die 100-Euro-Marke und drohte jegliche Bodenhaftung zu verlieren. Die Dementis und Zurückweisungen seitens des Managements vermochten die verunsicherten Anleger nicht zu beruhigen. Sie warteten auf den externen Prüfbericht der für Compliance-Fragen ... (Alexander Hirschler)

