Sanochemia-HV 2017/18 (1) - Viel Schatten und ein bißchen Licht. Gleich vorweg, um die Spannung zu nehmen: Die Sanochemia hatte schon bessere Zeiten. Alle Zeiten vor der Gegenwart waren bessere Zeiten. "Wir" werden die beschlossene Kapitalerhöhung wohl in Anspruch nehmen und wollen hoffen, dass sie auch jemand zeichnet, hoffentlich sogar zu einem annehmbaren Kurs. Verloren haben ja fast alle Altaktionäre bei Sanochemia, außer die, die unter dem aktuellen Kurs eingestiegen sind. Noch so ein existenzgefährdendes Problem wie im Jahr 2017/18, das wäre unvorstellbar, das wäre das Aus! Ich als Altaktionär (Verlustposition) bleibe, aus folgendem Grund: Die Situation war so bedrohlich, dass es nicht mehr anders ging, die alte Garde hat das Ruder aus ...

