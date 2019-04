Das erhöhte Aufkommen von elektrischen Verbrauchern in Fahrzeugen fordert auch in Hinblick auf eine Senkung der CO2-Emissionen eine Steigerung der Effizienz bei der Leistungsumsetzung. Zur Verbesserung des Wirkungsgrades bedarf es einer genauen Erfassung der Ströme, Spannungen und Temperaturen an leistungsintensiven Fahrzeugkomponenten wie elektrische Heizer, Pumpen, Scheinwerfer und Stellantriebe, um deren Leistungsaufnahme optimieren zu können. Bei Fahrzeugen mit 48-V-Bordnetz sind relevante Komponenten beispielsweise der DC/DC-Wandler, die elektrische Antriebsmaschine oder die 48-V-Batterie selbst, da hier kurzzeitig extrem hohe Leistungen auftreten. Die folgenden Abschnitte erläutern einige Beispiele zu Messungen an leistungsintensiven Komponenten.

Intelligente Messmodule und Kombi-Messköpfe

Anstelle einer Umwandlung der gesamten Bewegungsenergie in Wärme gewinnt die Rekuparation beim Bremsen des Fahrzeugs elektrische Energie zurück und und speist damit die Batterie. Während der Entwicklungs- und Testphasen sind hier Spannungen und Ströme beziehungsweise Leistungen immer wieder zu messen und zu validieren. Neue Messmodule berechnen aus den Strom- und Spannungsmessungen simultan Werte wie die Lade-, Entlade- und Gesamtbilanz, Leistung und die Arbeit, und geben sie wahlweise auf zwei unterschiedlichen Schnittstellen aus. Fehlerströme oder zu hohe Stromimpulse frühzeitig erkennen zu können, stellt für die Messwerterfassung eine große Herausforderung dar. Hochauflösende Messtechnik für extrem weite Strom-, Spannungs- und Temperaturbereiche ...

