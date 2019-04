Conzzeta: Verkauf Segment Glass Processing vollzogen EQS Group-Ad-hoc: Conzzeta / Schlagwort(e): Verkauf/Personalie Conzzeta: Verkauf Segment Glass Processing vollzogen 01.04.2019 / 14:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Straffung des Geschäftsportfolios Verkauf des Segments Glass Processing vollzogen Zürich, 1. April 2019 - Conzzeta meldet den Vollzug des am 25. Januar 2019 angekündigten Verkaufs des Segments Glass Processing an die finnische Glaston Corporation. Der Kontrollwechsel erfolgt per 1. April 2019, mit entsprechender Dekonsolidierung. Dr. Burghard Schneider scheidet damit aus der Konzernleitung von Conzzeta aus. Michael Willome, Conzzeta Group CEO, kommentiert: «Die operative Leistungsverbesserung im Segment Glass Processing über die letzten Jahre verdient höchste Anerkennung. Wir danken Dr. Burghard Schneider, seinem Führungsteam und sämtlichen Mitarbeitenden für die erfolgreiche Arbeit und wünschen ihnen für die Zukunft viel Erfolg.» 2018 trug das Segment Glass Processing mit CHF 133.3 Millionen 7.5% zum Gruppenumsatz von Conzzeta bei. Mit dem Abschluss der Transaktion erwartet Conzzeta für das 1. Halbjahr 2019 einen substanziellen Veräusserungsgewinn. Hinweise Weitere Informationen unter www.conzzeta.com. Geschäftsbericht online: report.conzzeta.com. Für Rückfragen Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und eine unternehmerische Grundhaltung. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 5'200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an weltweit mehr als 60 Standorten in den Bereichen Blechbearbeitung, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen, Outdoor und Glasbearbeitung tätig. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON). Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=FFFXHYLMIW Dokumenttitel: Glass Processing Verkauf Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 794193 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 794193 01.04.2019 CET/CEST ISIN CH0244017502 AXC0192 2019-04-01/14:35