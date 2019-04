Saarbrücken - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat vom britischen Parlament rasche Klarheit über die Pläne des Landes zum Austritt aus der Europäischen Union gefordert. "Eine Sphinx ist ein offenes Buch im Vergleich zum britischen Parlament", sagte er am Montag bei einer Sondersitzung des saarländischen Landtags in Saarbrücken. "Und wir müssen diese Sphinx jetzt zum Reden bringen. Es reicht jetzt mit dem langen Schweigen." Das Unterhaus wollte am Montagabend ...

