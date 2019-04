Im Dezember endete eine über 12 Monate lange Abwärtsbewegung, die die Aktie der Deutschen Bank von 17 Euro auf unter 7 Euro einstürzen ließ. In dieser Zeit wurde ein Börsenwert von mehr als 20 Mrd. Euro vernichtet, die Aktie verlor fast 60 Prozent an Wert. Auf dem tiefen Niveau griffen die Käufer wieder zu und initiierten eine leichte Erholungsbewegung, die den Kurs im Januar wieder an die 8,00-Euro-Marke heranführte und diese auch zeitweise überschritt. Dabei profitierte die Aktie auch von Gerüchten ... (Alexander Hirschler)

