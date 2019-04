Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Die Zulassung der Multiple-Sklerose-Tablette Mavenclad in den USA sei zwar erwartet worden, aber doch positiv, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn dem Mittel komme nach den zuletzt eher enttäuschenden Studienergebnissen des Hoffnungsträgers Bavencio größeres Gewicht zu. Der Experte hieß zudem die jüngsten Fortschritte im Ringen um den US-Halbleiterzulieferer Versum willkommen. Durch die erlaubte Ineinsichtnahme nicht öffentlicher Informationen könne Merck das Angebot für Versum erhöhen. Im Erfolgsfall wäre der Zukauf für den Dax-Konzern wertsteigernd./tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

