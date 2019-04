Die Deutsche Börse sucht große Zukäufe - und interessiert sich für die Devisenhandelsplattform FXall. Die Akquisition wäre aus Sicht von Analysten strategisch sinnvoll.

Bei der Währungshandelsfirma 360T herrscht auch dreieinhalb Jahre nach der Übernahme durch die Deutsche Börse noch Start-up-Stimmung. Die Tochter residiert in der Frankfurter Innenstadt - rund zehn Kilometer entfernt von der Börsen-Zentrale im Vorort Eschborn. Auf den Fluren stehen Designersessel und der obligatorische Kickertisch. Und 360T-Chef Carlo Kölzer trägt statt Sakko und Krawatte lieber einen blauen Pullover.

Die Sparte ist unter vielen Gesichtspunkten ein Exot im Konzernverbund der Deutschen Börse. Aber die Bedeutung dieses Exoten dürfte in den kommenden Jahren deutlich steigen.

Denn Kölzer und seine Kollegen haben das Produktangebot im Währungshandel deutlich ausgebaut und 2018 bereits eine 100 Millionen Dollar schwere Übernahme gestemmt. In absehbarer Zeit kommt möglicherweise noch ein milliardenschwerer Deal dazu.

Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer hat größere Übernahmen in Aussicht gestellt, um den Abstand auf die führenden US-Anbieter CME und ICE nicht zu groß werden zu lassen. Und der Devisenhandel würde sich dabei aus Sicht von Analysten anbieten. Der Markt ist mit einem Handelsvolumen von durchschnittlich 6?000 Milliarden Dollar pro Tag riesig. Zudem ist er noch stark fragmentiert.

"Unter den größeren Anbietern im Währungshandel hat es in den vergangenen Jahren einige Zusammenschlüsse gegeben - und die Konsolidierung wird weitergehen", erläutert Kölzer im Gespräch mit dem Handelsblatt. Die Deutsche Börse will bei einer Bereinigung des Sektors kräftig mitmischen - und hat Interesse an einem milliardenschweren Kauf der Devisenhandelsplattform FXall.

"Falls FXall auf den Markt kommen sollte, würden wir uns das natürlich ansehen", sagt Kölzer. Ob es dann am Ende tatsächlich zu einer Übernahme komme, sei eine andere Frage. "Wir würden uns gut ergänzen, denn FXall hat andere Kunden als wir", erklärt Kölzer. "Das Unternehmen hat in Amerika eine viel stärkere Marktposition als wir. Und es hat eine starke Stellung im Asset-Management-Bereich, in dem wir relativ neu sind." Gemessen am Handelsvolumen sei FXall ungefähr doppelt so groß wie 360T.

FXall gehört aktuell dem US-Finanzinvestor Blackstone sowie dem Finanzkonzern Refinitiv. Analysten gehen davon aus, dass Blackstone FXall nach dem Einstieg bei Refinitiv früher oder später losschlagen wird. Der Verkaufspreis würde Schätzungen zufolge bei über drei Milliarden Dollar (mehr als 2,6 Milliarden Euro) liegen. Refinitiv wollte sich dazu nicht äußern, Blackstone antwortete auf eine Anfrage zum Thema nicht.

Kapitalerhöhung? Kein Problem!

Die Deutsche Börse müsste für eine Übernahme von FXall bei Investoren frisches Kapital einsammeln, denn sie kann aus eigener Kraft maximal Zukäufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...