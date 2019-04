Die Sachwert-News: Anleger setzten nach einer Umfrage des Crowdinvestment-Anbieters Exporo weiterhin auf das Asset "Immobilie", Wattner erweitert das Portfolio des SunAsset 8 und der aktuelle Pflegeimmobilienfonds von INP ist stark gefragt.Exporo: Immobilien behalten ihren Ruf als stabile Anlage in unruhigen BörsenzeitenDie Hamburger Crowdinvesting-Plattform Exporo hat eine Online-Umfrage zu folgendem Thema durchgeführt: "Brexit, China, USA, Zinsen, Börsenschwankungen: Welche Anlagestrategie ist sinnvoll?" Von den rund 1.000 Teilnehmern gaben 71 Prozent an, vor diesem Hintergrund auf Immobilien zu vertrauen. "Durch die eigene Immobilie fühlen sich sogar 75 Prozent aller Bundesbürger unabhängiger von den negativen Folgen möglicher Handelskriege und dem Brexit. Weder innerhalb von Altersgruppen noch geschlechtsspezifisch gibt es signifikante Unterschiede", schreibt das Fintech in seiner Auswertung der Ergebnisse. Doch nicht nur drohende politische Konflikte verunsichern die Anleger - auch die Schwankungen an den Börsen bereiten den Bundesbürgern Sorge. Laut Exporo haben 55 Prozent der Befragten Angst, dass ihre Anlagewerte Verluste erleiden und somit Geld verloren wird. Lediglich 45 Prozent der Bundesbürger macht die Volatilität an den Kapitalmärkten nichts aus. "Ein ganz anderes Bild zeigt sich, wenn Konjunktur und Börsen sich weiter abschwächen: 75 Prozent der Umfrageteilnehmer halten Immobilien für eine stabile Anlage. Insbesondere Investitionen in Bestandsimmobilien werden Investitionen in Aktien vorgezogen. Knapp jeder Siebte vertraut der Anlage in Bestandsimmobilien, da diese langfristig höhere Renditen erwirtschaften und weniger Wertschwankungen als Aktien unterworfen sind", so Exporo. Exporo gilt als einer der Pioniere im Bereich Immobilien-Crowdinvestment und bietet Anlegern die Möglichkeit, schon ab geringen Einstiegssummen und mit kurzen Laufzeiten an der Ertragsstärke verschiedener Immobilienprojekte zu partizipieren. Aktuelle Projekte, auch von anderen Crowd-Anbietern wie Bergfürst oder Zinsland, finden Sie auf unserer Übersichtsseite. Über FondsDISCOUNT.de profitieren Sie zudem von einem Bonus.

