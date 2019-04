Wien (www.fondscheck.de) - Christian Retz ist seit 1. April 2019 Head of Digital Transformation bei Universal-Investment, so die Experten von "FONDS professionell".Reitz komme von Union Investment, wo er bereits eine ähnliche Rolle innegehabt habe. In seiner neu geschaffenen Funktion sei er für die Digitalisierungsstrategie der Universal-Investment-Gruppe und die Implementierung neuer Technologien, Lösungen und relevante Services verantwortlich. Darüber hinaus solle er Kooperationen mit Fintechs und Regtechs aufbauen und werde zudem, neben Stefan Krapf, zweiter Geschäftsführer der Konzerntochter Universal-Investment-IT Services. ...

