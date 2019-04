Ein von der britischen Regierung gefördertes Projekt soll bis zu 25 Brennstoffzellen-Busse im Raum Liverpool zum Einsatz bringen. Die ersten Fahrzeuge werden voraussichtlich 2020 in Betrieb gehen. Teil des Projekts ist auch der Bau einer Tankstelle im BOC-Werk in St. Helens, die Wasserstoff für Industriekunden in der Region und darüber hinaus bereitstellt. Zusätzlich soll die Flotte zu den Plänen ...

