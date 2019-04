Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Zuzana Caputová zu ihrer Wahl zur Präsidentin der Slowakei gratuliert. "Sie haben es vermocht, der Hoffnung vieler Slowakinnen und Slowaken nach einer guten Zukunft in einem geeinten Europa überzeugend Ausdruck zu geben", so Steinmeier am Montag.



Die Slowakei und Deutschland seien einander eng und freundschaftlich verbunden. "Wir arbeiten in der Europäischen Union und in der NATO seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammen." Aber auch der Beitrag der Slowaken zum Fall der Berliner Mauer 1989 sei unvergessen. "Anlässlich der Feier des 30. Jahrestages dieses Ereignisses am 9. November 2019 möchte ich Sie gemeinsam mit Ihren Amtskollegen aus der Republik Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn nach Berlin einladen", schreibt Steinmeier in einem Glückwunschtelegramm an die designierte slowakische Präsidentin.



Die sozialliberale Juristin war am Wochenende in der Stichwahl auf rund 58,4 Prozent der Stimmen gekommen. Auf ihren Gegenkandidaten, EU-Kommissionsvize Maro? ?efcovic, entfielen rund 41,6 Prozent der Stimmen. Der bisherige Amtsinhaber Andrej Kiska war nicht erneut angetreten. Caputová wird damit voraussichtlich das erste weibliche Staatsoberhaupt der Slowakei. Sie soll ihr Amt Mitte Juni antreten.



Ähnlich wie in Deutschland hat das Präsidentenamt in der Slowakei vor allem eine repräsentative Funktion.