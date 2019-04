Die in Wien gelistete Signature AG möchte bis zu 51 Prozent an der Securim Capital Partners GmbH & Co. KG, dem Betreiber der CrowdInvesting-Plattform "transvendo", erwerben. Eine diesbezügliche Absichtserklärung sei unterzeichnet worden, teilt Signature mit. Basierend auf der Absichtserklärung erwirbt die Signature AG in einem ersten Schritt zehn Prozent der Anteile der Securim Capital Partners GmbH & Co. KG durch Barauszahlung an die Gesellschafter. Dieser Anteil kann basierend auf weiteren Teilzahlungen bis zum 30.09.2020 auf bis zu 51 Prozent erhöht werden. Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG: "transvendo gehört zu den bekannten CrowdInvesting-Plattformen im deutschsprachigen Raum mit einer entsprechend hohen Frequenz an ...

