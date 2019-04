Gerry Weber International AG: Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet - Wechsel des Börsensegments beantragt DGAP-Ad-hoc: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Insolvenz Gerry Weber International AG: Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet - Wechsel des Börsensegments beantragt 01.04.2019 / 15:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation (Ad-hoc Mitteilung) gemäß Artikel 17 MAR GERRY WEBER International AG: Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet - Wechsel des Börsensegments beantragt (Halle/Westfalen, 1. April 2019) Das Amtsgericht Bielefeld hat heute für die GERRY WEBER International AG planmäßig die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung angeordnet. Zum Sachwalter des Verfahrens hat das Gericht Herrn Rechtsanwalt Stefan Meyer von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH bestellt, der bereits als vorläufiger Sachwalter tätig war. Die GERRY WEBER International AG hatte am 25. Januar 2019 Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Auch im eröffneten Eigenverwaltungsverfahren läuft der Geschäftsbetrieb ohne Einschränkungen weiter. Dessen Finanzierung ist bis in das Jahr 2020 gesichert. Die Sanierungsmaßnahmen werden konsequent umgesetzt. Die Vorstandsmitglieder üben im Eigenverwaltungsverfahren ihre Funktionen weiter aus. Darüber hinaus hat die GERRY WEBER International AG heute bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Wechsel vom Prime Standard in den General Standard beantragt. Der Vorstand Mitteilende Person: Florian Frank Mitglied des Vorstands Tel.: +49 5201 185-140 ir@gerryweber.com 01.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerry Weber International AG Neulehenstraße 8 33790 Halle/Westfalen Deutschland Telefon: +49 (0)5201 185-0 Fax: +49 (0)5201 5857 E-Mail: ir@gerryweber.com Internet: www.gerryweber-ag.de ISIN: DE0003304101 WKN: 330410 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX, Wiener Börse EQS News ID: 794211 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 794211 01.04.2019 CET/CEST ISIN DE0003304101 AXC0213 2019-04-01/15:23