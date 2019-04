Der amerikanische Leitindex näherte sich am Freitag mal wieder der 26.000 Punkte-Marke. Am Ende des Tages verzeichnete er Zugewinne von 0,8 Prozent. Für den S&P 500 ging es um gut 0,6 Prozent nach oben. Der Nasdaq 100 legte genau um 0,8 Prozent zu.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Lyft, Activision Blizzard, Apple, Alibaba, Baozun, IQiyi und Weibo. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.