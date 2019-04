Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet nach dem Zwischenbericht von 1475 auf 1225 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Berechenbarkeit sei zunächst gering, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Billigflieger hatte sich am Morgen wegen der Brexit-Folgen und des zurzeit schwachen Kundeninteresses vorsichtig zur wichtigen zweiten Hälfte des Geschäftsjahres geäußert./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 12:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / 12:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-04-01/15:48

ISIN: GB00B7KR2P84