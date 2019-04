Statt der bisher meist üblichen Personalakte in Papierform erfreut sich neuerdings die elektronische oder digitale Personalakte steigender Beliebtheit. Durch den Einsatz ergeben sich gerade zum Start eines Betriebs für junge Handwerker viele Verwendungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten. Die Einbindung in Personalinformationssysteme, um die Arbeitsabläufe im Personalmanagement und auch im Unternehmen zu vereinfachen und zu optimieren, ist nur eine davon. Mit wenigen Klicks können alle Mitarbeiterinformationen in einer digitalen Personalakte gespeichert werden und sind jederzeit verfügbar.

Unabhängig, ob die Personalakte in Papierform oder elektronischer Form geführt wird, gilt es in Sachen Datenschutz einiges zu beachten. Die Datenschutzgesetze stellen den Meisterbetrieb als Arbeitgeber bei der elektronischen Form jedoch vor besondere Anforderungen.

Bewerbungsphase

Der Bewerbungsprozess ist als vorvertragliches Vertrauensverhältnis zu sehen. §26 Abs.1 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) besagt, dass personenbezogene Daten von Beschäftigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden dürfen, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses […] erforderlich ist. Beschäftigte im Sinne des Datenschutzes sind u.a. Praktikanten, Auszubildende und Gesellen. Zu diesen »erforderlichen ...

