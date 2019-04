LYON, Frankreich, April 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext Paris: ERYP - Nasdaq: ERYP), ein in der klinischen Entwicklungsphase tätiges Biopharma-Unternehmen, das innovative Therapien entwickelt, bei denen therapeutische Substanzen in rote Blutkörperchen eingekapselt werden, hat heute bekanntgegeben, dass es das "Document de Référence" 2018für das zum 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr einschließlich des Lageberichts und des jährlichen Finanzberichts bei der "Autorité des Marchés Financiers (AMF)" und den Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat.



Diese Dokumente sind im Anlegerbereich auf der Website des Unternehmens) verfügbar. Darüber hinaus ist das "Document de Référence" auch auf der Website der AMF) und der Jahresbericht auf Formular 20-F auch auf der Website der SEC) verfügbar. Gedruckte Exemplare dieser Dokumente sind ebenfalls kostenlos erhältlich, indem Sie eine postalische Anfrage an den Unternehmenssitz von ERYTECH Pharma, 60 avenue Rockefeller, 69008 Lyon (Frankreich) senden.

Über ERYTECH:

ERYTECH ist ein in der klinischen Entwicklungsphase tätiges Biopharma-Unternehmen, das innovative, auf roten Blutkörperchen (Erythrozyten) basierende Therapeutika gegen schwere Krebserkrankungen und seltene Krankheiten entwickelt. Durch die Nutzung der unternehmenseigenen ERYCAPS-Plattform, die eine neuartige Technologie zur Einkapselung therapeutischer Wirkstoffe in roten Blutkörperchen nutzt, entwickelt ERYTECH eine Pipeline von Produktkandidaten für Patienten mit hohem ungedeckten medizinischem Bedarf.

Der Schwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produktkandidaten, die auf den veränderten Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, indem sie ihnen die für ihr Wachstum und Überleben notwendigen Aminosäuren entziehen. Der Hauptproduktkandidat des Unternehmens, Eryaspase - L-Asparaginase, das in von Blutspendern zur Verfügung gestellten roten Blutkörperchen eingekapselt ist - zielt auf den veränderten Asparagin- und Glutaminstoffwechsel der Krebszellen ab. Eryaspase befindet sich in Phase III der klinischen Entwicklung zur Zweitlinienbehandlung von Pankreaskarzinomen und in Phase II zur Behandlung von dreifach negativem Brustkrebs. ERYTECH entwickelt auch Erymethionase, ein Wirkstoff, der aus dem in roten Blutzellen eingekapseltem Enzym Methionin-Gamma-Lyase besteht, um auf methioninabhängige Krebsarten abzuzielen.

ERYTECH stellt die Produktkandidaten an seinem GMP-zertifizierten Produktionsstandort in Lyon (Frankreich) sowie beim amerikanischen Roten Kreuz in Philadelphia (USA) her. In New Jersey (USA) entsteht eine in großem Maßstab angelegte GMP-Produktionsanlage.

ERYTECH ist am Nasdaq Global Select Market in den USA (Ticker: ERYP) und auf dem regulierten Markt von Euronext in Paris (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker: ERYP) notiert. ERYTECH ist Teil der CAC Healthcare-, CAC Pharma & Bio-, CAC Mid & Small-, CAC All Tradable-, EnterNext PEA-PME 150- und Next Biotech-Indizes.

