Nicht einmal Apple oder Exxon können da mithalten: Saudi Aramco hat erstmals Geschäftszahlen veröffentlicht und mehr als hundert Milliarden Dollar Gewinn ausgewiesen. Anlass der Bekanntgabe ist eine Anleihe-Platzierung.

Der weltgrößte Ölkonzern hat für das vergangene Jahr einen operativen Gewinn (Ebitda) von 224 Milliarden Dollar ausgewiesen. Die Zahl liegt fast drei Mal so hoch wie das Ergebnis von Apple, dessen Ebitda bei knapp 82 Milliarden Dollar lag. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg liegt der Nettogewinn aus dem Geschäftsjahr 2018 bei 111,1 Milliarden Dollar. Saudi Aramco fördert rund zehn Prozent des weltweit produzierten Erdöls.

Allerdings liegt die Gewinnmarge Aramcos hinter der anderer führender Ölkonzerne wie Royal Dutch Shell. Der Grund dafür liegt in der hohen Steuerbelastung. Aramco zahlt von seinen Gewinnen die Hälfte als Einkommensteuer an den Staat sowie zusätzlich eine Abgabe an das Königshaus von mindestens 20 Prozent. Im vergangenen Jahr hat Saudi Aramco mehr als 50 Milliarden Dollar an die saudische Regierung ausgeschütet.

Der staatseigene saudi-arabische Konzern gab seine Kennziffern preis, um ein Kreditrating ...

Den vollständigen Artikel lesen ...