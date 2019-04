Neues Rekordjahr für die Finlandia Hall: In dem Nationalgebäude Finnlands finden 2019 internationale Kongresse, Jahreshauptversammlungen und Feierlichkeiten im Frühling statt. Den Höhepunkt bildet der Vorsitz im Rat der Europäischen Union, den Finnland innehaben wird. Die Finlandia-Halle wurde als alleiniger Veranstaltungsort für ca. 70 EU-Versammlungen während der EU-Ratspräsidentschaft ausgewählt. Das architektonische Meisterwerk des legendären Alvar Aalto zählt zu den Wahrzeichen von Helsinki, der Hauptstadt von Finnland.

Der Finlandia-Halle steht ein großartiges Jahr bevor. Das bekannte Kulturzentrum, das auch als Nationalgebäude Finnlands bezeichnet wird, erwartet für 2019 Rekordumsätze.

"Auf uns wartet ein großartiges Jahr. Kongressgäste aus der ganzen Welt lassen jährlich fast 50 Millionen Euro in Helsinki. Davon profitieren vor allem lokale Dienstleistungsunternehmen wie Restaurants, Hotels und der Einzelhandel. Wir befinden uns mitten im wunderschönen Helsinki mit direktem Zugang zu allem, was die Innenstadt zu bieten hat", erklärt Johanna Tolonen, CEO von Finlandia Hall.

Die Finlandia-Halle steht für Unterhaltung, Vielseitigkeit und Komfort. Das ehrwürdige Gebäude, das von dem berühmten Architekten Alvar Aalto entworfen wurde, beherbergt eine Reihe von Räumlichkeiten für Konzerte, Auftritte, Spiele, Messen, Ausstellungen, Kongresse und Versammlungen. Die Finlandia-Halle ist perfekt für internationale Veranstaltungen geeignet und gehört zu den wichtigsten Einrichtungen Finnlands und seiner maritimen Hauptstadt Helsinki.

"Die Organisatoren evaluieren verschiedene Veranstaltungsorte. Die Hauptkriterien sind Verantwortlichkeit, Sicherheit und Speisenangebot. Sie alle werden von der Finlandia-Halle erfüllt. Im letzten Sommer haben wir für den Trump-Putin-Gipfel das wahrscheinlich zufriedenstellendste Mediencenter (Happiest Media Center) weltweit eingerichtet. Dank unserer hochqualifizierten Mitarbeiter benötigten wir dafür weniger als zwei Wochen. Aus diesem Grund haben zufriedene Journalisten auf der ganzen Welt über uns berichtet", blickt Johanna Tolonen voller Stolz zurück.

Seit dem Trump-Putin-Gipfel haben mehrere internationale Veranstaltungsagenturen Helsinki besucht, um sich davon zu überzeugen, dass die Halle für ihre zukünftigen Großveranstaltungen geeignet ist.

Für gelungene Veranstaltungen jeder Art

In diesem Jahr wird Finlandia Hall einen Umsatz von mehr als 20 Millionen EUR erzielen. Das ist mehr als in irgendeinem Jahr zuvor.

Insgesamt werden 2019 in der Halle 39 internationale Kongresse stattfinden. Die Themen reichen von Medizin über Technologie bis hin zu Ökologie. Um Juni kommen im Rahmen des World Circular Economy Forum mehr als 2.000 Meinungsbildner und politische Entscheidungsträger aus der ganzen Welt in Helsinki zusammen. Der von der World Tourism Cities Federation veranstaltete Fragrant Hills Tourism Summit 2019 findet im September statt. Dadurch wird die Position Helsinkis in der weltweiten Tourismusbranche weiter gefestigt.

Finnland wird den Vorsitz im Rat der Europäischen Union von Juli bis Dezember 2019 innehaben. Während dieser Zeit hat die Finlandia-Halle das Privileg, der alleinige Gastgeber von ca. 70 EU-Versammlungen zu sein.

"Es ist eine große Ehre für uns, mit einer solch verantwortungsvollen Aufgabe betraut zu werden. Während wir die EU-Versammlungen abhalten, heißen wir natürlich auch alle anderen Gäste willkommen. Unser geräumiges Gebäude verfügt über sämtliche Räumlichkeiten, die für rundum gelungene Veranstaltungen jeder Art benötigt werden", ergänzt Johanna Tolonen.

Finlandia Hall wurde auf dem Bea World Festival 2018, bei dem jedes Jahr die besten Veranstaltungen gewürdigt werden, als "Best Congress/Conference/Convention Venue" ausgezeichnet.

Um den Bedürfnissen der Gäste rundum gerecht zu werden, wird die Finlandia-Halle von 2022 bis 2024 komplett renoviert. In Zukunft wird Helsinki im Mittelpunkt der globalen Veranstaltungsindustrie stehen.

Die Finlandia-Halle ist ein Meisterwerk des weltberühmten finnischen Architekten Alvar Aalto. Als solches ist sie ein beliebter Ort für internationale und nationale Veranstaltungen in Helsinki.

Mehr erfahren Sie unter: www.finlandiatalo.fi/en

