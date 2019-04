Aktien des 3D-Spezialisten SLM Solutions gehören mit einem Wochenplus von rund 60% auf aktuelle 9,90 Euro in der letzten Handelswoche zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Auslöser für den Kurssprung war die Ankündigung des Großaktionärs Elliot Management, seinen Anteil an SLM durch eine ...

