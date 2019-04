Fair Value REIT-AG: Veränderung im Vorstand DGAP-Ad-hoc: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien Fair Value REIT-AG: Veränderung im Vorstand 01.04.2019 / 17:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Meldung Insiderinformation nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (veröffentlicht am 01.04.2019) Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing WKN: A0MW97 ISIN: DE000A0MW975 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO) Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Personalie Fair Value REIT-AG: Veränderung im Vorstand - Der Vorstandsvorsitzende der Fair Value REIT-AG, Herr Ingo Hartlief, wird zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2019 aus dem Vorstand ausscheiden und zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen - Der Aufsichtsrat hat Herrn Tim Brückner mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung zum neuen Mitglied des Vorstands bestellt und zum neuen Vorsitzenden ernannt Gräfelfing, 1. April 2019 - Herr Ingo Hartlief, Vorstandsvorsitzender der Fair Value REIT-AG ("Gesellschaft") (WKN/ISIN A0MW97/DE000A0MW975), hat sein Vorstandsmandat am heutigen Tage zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 20. Mai 2019 im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft niedergelegt und wird der ordentlichen Hauptversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Das amtierende Aufsichtsratsmitglied, Herr Dr. Thomas Wetzel, wird nicht wieder zur Wahl in den Aufsichtsrat kandidieren. Bis zu seinem Ausscheiden bleibt Herr Hartlief Vorsitzender des Vorstands der Gesellschaft. Zum Nachfolger von Herrn Hartlief hat der Aufsichtsrat am heutigen Tage Herrn Tim Brückner bestellt, der zugleich auch das Amt des Vorsitzenden des Vorstands übernehmen wird. Hintergrund dieser Personalveränderungen ist eine Neuordnung der Aufgabengebiete der Vorstandsmitglieder im Gesamtkonzern des mittelbaren Großaktionärs der Gesellschaft, der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ("DEMIRE"), deren Vorstandsmitglieder Herr Hartlief (Vorsitzender) und Herr Brückner sind. Die DEMIRE hat dem Aufsichtsrat der Gesellschaft vor diesem Hintergrund (über ihre unmittelbar an der Gesellschaft beteiligten Beteiligungsgesellschaften) gemäß § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AktG vorgeschlagen, Herrn Hartlief anstelle des nicht mehr zur Wiederwahl antretenden Aufsichtsratsmitgliedes, Herrn Dr. Thomas Wetzel, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft wählen zu lassen. Der Aufsichtsrat hat sich diesen Vorschlag in der heutigen Sitzung zu eigen gemacht und wird der Hauptversammlung einen entsprechenden Wahlvorschlag unterbreiten. Kontakt: Fair Value REIT-AG Kevin Fuhr Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Tel.: 089-9292815-10 Fax: 089-9292815-15 E-Mail: fuhr@fvreit.de 01.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 9292 815-10 Fax: +49 (0)89 9292 815-15 E-Mail: info@fvreit.de Internet: www.fvreit.de ISIN: DE000A0MW975 WKN: A0MW97 Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 794333 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 794333 01.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A0MW975 AXC0257 2019-04-01/17:17