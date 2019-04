Bonn (ots) - Keine Dieselfahrzeuge mehr in der Stuttgarter Innenstadt: Seit April darf niemand mehr mit älteren Dieselfahrzeugen der Abgasnorm Euro 4 oder schlechter in die Landeshauptstadt Baden-Württembergs fahren. Viele andere Städte wie Berlin, Hamburg oder Köln sind von drohenden Fahrverboten betroffen oder setzen sie bereits um. Die Maßnahmen sollen vor allem die Feinstaubbelastung senken und damit die Gesundheit der Menschen schonen. Durch den Einsatz von Benzinern verstärkt sich aber gleichzeitig der CO2-Ausstoß, was sich negativ auf das Klima auswirkt.



Wie sinnvoll ist ein Diesel-Fahrverbot für Gesundheit und Klima? Welche Einschränkungen erleben die Betroffenen? Welche Alternativen gibt es?



- Barbara Metz, Stellv. Bundesgeschäftsführerin Deutsche Umwelthilfe - Stefan Gelbhaar, Bundestagsabgeordneter, B'90/Die Grünen - Ulrich Lange, Bundestagsabgeordneter, CSU - Ioannis Sakkaros, Initiator der Freitagsproteste in Stuttgart



