Verkehrsminister Andreas Scheuer will den Ausbau privater Ladestationen für E-Autos mit einer Milliarde Euro fördern. Davon könnten auch die großen Vermieter profitieren.

Eigentlich sollte das Ziel im kommenden Jahr erreicht werden: eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen. So hatte es sich die Bundesregierung 2008 vorgenommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hielt lange an diesem Ziel fest, verlegte es schließlich auf 2022. Aber auch das bleibt eine schwierige Aufgabe - weil neben einem breiten Angebot der Autohersteller auch die notwenige Ladeinfrastruktur fehlt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will deshalb nun neue Anreize setzen: mit einem weiteren Förderprogramm.

Solarstrom vom Dach

"Wir wollen den Bürgern Ladepunkte und deren Einbau in der eigenen Garage zur Hälfte fördern", sagte Scheuer der "Bild am Sonntag. "Dafür brauchen wir sofort eine Milliarde Euro. Das Geld dafür will sich der CSU-Politiker von SPD-Finanzminister Olaf Scholz holen. Die zusätzliche Milliarde soll noch für den nächsten Haushalt 2020 bewilligt werden.

Große Profiteure solcher Fördertöpfe dürften in den nächsten Jahren ausgerechnet jene Großvermieter sein, die derzeit so umstritten sind. Deutschlands größter Wohnungseigentümer Vonovia beispielsweise denkt offen ...

