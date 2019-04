München (ots) - ft consult, führendes Beratungsunternehmen für die Finanzwirtschaft, gibt die Übernahme seines langjährigen Partners dacoma zum 1. April 2019 bekannt. Die dacoma GmbH verfügt über tiefgreifendes Know-how sowie hocheffektive und sichere Infrastrukturen für den Betrieb bankspezifischer Anwendungen in den Bereichen Marktdaten und Handelssysteme. Damit ergänzt ft consult das eigene Angebotsportfolio perfekt und kann den Kunden eine umfassende Beratung einschließlich einer zuverlässigen und modernen IT-Umgebung aus einer Hand anbieten.



Effizientes Marktdatenmanagement für eine starke Position im Markt



Marktdaten stellen für Banken und Handelshäuser eine unverzichtbare Ressource sowie eine zentrale Basis für den erfolgreichen Handel dar. Hierfür ist ein reibungsloser, schneller und sicherer Datenverkehr notwendig. Dacoma hat sich auf die effiziente und regelkonforme Bereitstellung von Finanzmarktinformationen spezialisiert. Kombiniert mit dem eigenen Know-how, kann ft consult den gleichermaßen komplexen wie dynamischen Herausforderungen, denen ein Finanzunternehmen heutzutage gegenübersteht, umfassend Rechnung tragen. Hierzu zählen heterogene Formen der Datenbereitstellung auf Anbieterseite, beispielsweise von Börsen oder Ratingagenturen, genauso wie jahrelang gewachsene, ineffiziente Prozesse oder sich häufig ändernde Vertragsbedingungen. Mit dem Unternehmenszusammenschluss hilft ft consult seinen Kunden, das Spannungsfeld zwischen einem professionellen Marktdatenmanagement sowie gleichzeitig geforderter Kosteneffizienz und Regelkonformität zu überwinden und sich so eine starke Position im Markt zu sichern.



Effektiver Betrieb von Handelssystemen



Auch hinsichtlich eines effektiven Betriebs von Handelssystemen ergänzen sich ft consult und dacoma sehr gut. Die Anforderungen an die Systemtechnik nehmen kontinuierlich zu - einerseits aufgrund komplexer Strategien der Handelsabteilungen und andererseits durch neue Finanzprodukte. Zentraler Erfolgsfaktor für eine zuverlässige Service-Bereitstellung von Handelssystemen sind neben fachlicher Expertise hochverfügbare Infrastrukturen, Applikationen und Datenströme. Diese Technologien kann ft consult mithilfe der dacoma GmbH seinen Kunden nahtlos und in Einklang mit der fachlichen Beratung aus einem Guss zur Verfügung stellen.



Synergien auch in den Bereichen ERP, Infrastruktur- und Sicherheitslösungen



"Neben dem Marktdatenmanagement und Handelssystembetrieb werden Managed Services auch in anderen Bereichen zunehmend gefragt", unterstreicht Dr. Philip Tauschek, CEO der ft consult Unternehmensberatung AG. "Darunter fallen zum Beispiel das ERP-Umfeld sowie Infrastruktur- und Sicherheitslösungen. Die Akquisition der dacoma GmbH stellt deshalb einen bedeutenden Baustein zur Erschließung dieser Potenziale dar."



ft consult weiterhin auf Wachstumskurs



"Dank unserer intensiven Partnerschaft bereits vor der Übernahme sind wir mit den Leistungen der dacoma GmbH seit langem bestens vertraut", fährt Dr. Philip Tauschek fort. "Die Akquisition des Unternehmens bringt uns noch einen Schritt weiter. So bündeln wir unsere Kräfte mit dem dacoma-Team und dessen umfangreicher Managed Services-Expertise sowie deren ausgereifter technischer Infrastruktur, um unsere Marktposition auszubauen und weiter zu wachsen."



ft consult Unternehmensberatung AG



Die ft consult Unternehmensberatung AG ist eines der führenden unabhängigen Beratungsunternehmen für die Finanzwirtschaft in Deutschland. Das Unternehmen mit Standorten in München, Frankfurt, Berlin und nun auch Köln bietet seit über 25 Jahren Fach- und IT-Beratung in den Leistungsfeldern Marktdaten, Front to Back Office, Regulatory & Risk, Lending sowie Compliance & Security an. Weitere Informationen finden Sie unter www.ft-consult.com.



