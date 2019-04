Hypoport legte Ende März seinen Geschäftsbericht für 2018 vor und gewährt darin spannende Einblicke in die Wachstumsstrategie, die greift und sich nach und nach in steigenden Gewinnen bemerkbar macht. Die Hypoport-Aktie (WKN: 549336) notiert bei 179 Euro in Nähe zum Allzeithoch bei 204,00 Euro vom September 2018. SNP (WKN: 720370) arbeitet am Turnaround.

Das gelingt zusehends erfolgreich: Die SNP-Aktie legte seit Ende Februar in einem Monat über +40% zu. SNP - wie Hypoport ein Unternehmen mit digitaler Expertise - bestätigte am Freitag noch einmal den "guten Start" ins Jahr, den die Firma Ende Januar in Aussicht gestellt hatte. Ab jetzt zählt nur noch 2019. Der Aktienkurs läuft bereits voraus.

Gemäß dem neuen Geschäftsbericht steigerte Hypoport 2018 seine Umsätze um 36% auf 266 Millionen Euro von 195 Millionen Euro in 2017. Das EBIT wuchs etwas langsamer um 26% auf 29,3 Millionen Euro von 23,3 Millionen Euro im Vorjahr. Unter dem Strich bleibt dem Konzern für 2018 ein Nachsteuergewinn von 22,5 Millionen Euro nach 18,4 Millionen Euro in 2017 (+22%). Das entspricht einem Ergebnis von ...

