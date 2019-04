Alibaba schickt sich immer mehr an, Amazon den Rang abzulaufen. Der aufstrebende Onlinehändler aus China ist in immer mehr Ländern vertreten. Auch mit seiner Cloud-Computing-Sparte macht Alibaba längst weltweit Geschäfte. Ende 2018 hat der Internetriese in Hangzhou sein erstes Roboter-Hotel eröffnet, in Belgien soll ein riesiges Logistikzentrum entstehen. Doch Stillstand war Firmengründer Jack Ma schon immer verhasst - und nun vermelden internationale Medien den nächsten Coup.

