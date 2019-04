Die an der Wiener Börse gelistete startup300 AG ist weiter auf Akquisitionskurs: Vor wenigen Wochen erst wurde die geplante Mehrheitsbeteiligung an der ungarischen Be-novative Zrt bekanntgegeben, nun folgt die nächste Zukaufs-Meldung. Geplant ist die Übernahme von 100% der Unternehmensanteile von The Minted Unternehmens- und PR-Beratungs GmbH, wie startup300 mitteilt. Der Kaufpreis beträgt den Angaben zufolge rund 800.000 Euro und wird mittels Sacheinlage der Anteile der Gesellschaft gegen Ausgabe von jungen Aktien der startup300 AG bezahlt, wobei der Aktienpreis der startup300 AG mit 10 Euro pro Stück festgesetzt wird. Der Jahresumsatz von The Minted für das Jahr 2019 soll rund eine Million Euro betragen. Die Transaktion soll noch im ersten Halbjahr 2019 über die Bühne ...

