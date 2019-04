Hildesheim, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die TSG Consulting, ein führendes chemisches und technisches Consultingunternehmen und eine Firma der Science Group, gab heute den Umzug ihres Deutschlandbüros in neue Räumlichkeiten in Hildesheim (Niedersachsen) bekannt. Das deutsche Team der TSG ist auf komplette Dienstleistungen zur regulatorischen Wirksamkeit in für die Pflanzenschutz- und Biozidbranche spezialisiert. Ihre Experten unterstützen außerdem die Zulassung, Autorisierung und Notifizierung von Pflanzenschutz- und Biozidprodukten in der Europäischen Union (EU).



Daryl Thomas (https://www.tsgconsulting.com/professional/daryl-thomas/), Geschäftsführer der TSG Consulting in Europa, kommentiert: "Wir freuen uns, in bessere Büros umzuziehen und wir werden unser Dienstleistungsangebot in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Benelux-Ländern weiter verstärken. Wir haben eine lange Geschichte, was die Bereitstellung von hocheffizienten Dienstleistungen zur regulatorischen Wirksamkeitbetrifft, sowie als Servicezentrum für nationale Zulassungen in der gesamten Region. Dieser Schritt ermöglicht uns auch, unsere Alleinvertreterservices unter der chemischen Regulierung EU REACH anzubieten."



Unter der Leitung von Stefanie Humpert (https://www.tsgconsulting.com/professional/stefanie-humpert/), Team Leader & Senior Regulatory Scientist, bieten die Experten der TSG einen vollständigen Service für die biologische Bewertung von Pflanzenschutzmitteln, einschließlich Biological Assessment Dossiers (BADs), Draft Registration Reports (dRRs), Data Gap Analyis, GAP-Harmonisierung sowie Studiendesign und -monitoring. Das deutsche Büro unterstützt auch nationale Zulassungsanträge in Deutschland, Österrreich, der Schweiz und den Benelux-Ländern, und Jörg Euler (https://www.tsgconsulting.com/professional/jorg-p-euler/) leitet die Geschäftsentwicklung in diesem Bereich. Die Arbeit in Deutschland ergänzt die von anderen europäischen TSG-Niederlassungen, die sich auf nationale Genehmigungen, wissenschaftliches Fachwissen und Dossierarbeit konzentrieren.



Zum deutschen Team gehört auch Eneree Gundalai (https://www.tsgconsulting.com/professional/eneree-gundalai/), Projektmanager, der für das Design und das Monitoring biolgischer Wirksamkeitsstudien und Datenlückenanalyse für die Zulassung von Biozidprodukten unter nationalen (vorübergehenden) Arrangements oder unter der EU-Biozidrichtlinie Nr. 528/2012) zuständig ist. Eneree arbeitet im Biozidbereich eng mit Kollegen in Frankreich, Spanien und Großbritannien zusammen.



Der Umzug ermöglicht TSG auch die Stärkung seiner Alleinvertreterservices für REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals Regulation EC/1907/2006). Diese werden in EU27 von Frank Freidel (https://www.tsgconsulting.com/professional/frank-freidel/), Senior Manager, geleitet und werden zusätzlich zu den Alleinvertreterservices der britischen TSG angeboten.



Die neue Adresse der TSG Consulting (eingetragener Name: TSGE Deutschland GmbH) ist ab sofort: Lavesstraße 4, 31137 Hildesheim, Deutschland.



Über TSG Consulting



TSG bietet hochwertige regulatorische und wissenschaftliche Dienstleistungen für Unternehmen an. Wir helfen unseren Kunden weltweit, technisch und regulatorische Probleme anzugehen, indem wir sie dabei unterstützen, ihre Produkte in verschiedenen Jurisdiktionen auf den Markt bringen. Unsere wissenschaftliche Expertise, unser regulatorisches Fachwissen und unser Verständnis derlokalen Besonderheiten ermöglicht es unseren Kunden, in einer Welt komplexer und sich ständig verändernder Regulierungsanforderungen zu bestehen. Wir bedienen eine Reihe von wichtigen Märkten und Branchen, einschließlich Landwirtschaft, Industrie, Konsumgüter, Nahrungsmittel und Getränke, Tiergesundheit und Medizin. Unsere Teams bestehen aus Wissenschaftlern und Regulierungsexperten - viele von ihnen hatten zuvor Positionen bei Zulassungsbehörden, in Regulierungsgeschäftsbereichen und in der Industrie inne. Diese Kombination von Wissenschaft, regulatorischem Fachwissen und der Kenntnis, wie Institutionen und die Industrie arbeiten, bietet unseren Kunden eine hervorragende und ausgewogene Orientierung.



TSG Consulting ist ein Unternehmen der Science Group. Die Science Group bietet unabhängige Dienstleistungen in der Beratung und zukunftsweisende Produktentwicklung mit einem Schwerpunkt auf wissenschaftlichen und technologischen Initiativen. Sie verfügt über Niederlassungen in Europa und Nordamerika, zwei eigene Forschungs- und Entwicklungszentren im Vereinigten Königreich und mehr als 400 Mitarbeiter. Weitere Unternehmen der Science Group sind Sagentia, Oakland Innovation, OTM Consulting und Leatherhead Food Research.



www.tsgconsulting.com



Über die Science Group Science Group plc (AIM:SAG) ist ein internationaler Konzern für Beratungsdienstleistungen, der den Produktinnovations-Lebenszyklus unterstützt, um es unseren Kunden zu ermöglichen, ihre Investitionen in der Forschung und Entwicklung zum Erfolg zu führen. Unsere Dienstleistungen fallen in vier breite Kategorien: Angewandte Wissenschaft, Produktentwicklung, technologische Beratung und Regulierung Diese Dienstleistungen werden kombiniert mit vertikalen Marktkenntnissen in der Medizin, Nahrungsmittel und Getränke, Industrie, Chemie, Energie und Konsumgütersektor. Mit Niederlassungen in ganz Europa und Nordamerika und mit mehr als 30 Sprachen in Wort und Schrift unterstützt die Science Group einen globalen Kundenstamm. www.sciencegroup.com



OTS: TSG Consulting newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134172 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134172.rss2



Pressekontakt: Lucy Beverley Marketing Manager - TSG Consulting E: lucy.beverley@sciencegroup.com +44(0)1372-376761